PlayStation Plus Essentials: annuncio giochi gratis di luglio 2022 questa settimana

Ci siamo quasi, la settimana appena iniziata vedrà l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022, anche se PS Plus è cambiato, la Instant Game Collection per gli abbonati Essentials continua ad esistere e in questo senso non sono previste modifiche di alcun tipo.

Anche le tempistiche restano invariate con annuncio previsto per l'ultimo mercoledì del mese e disponibilità prevista per il primo martedì del mese successivo. Nel nostro caso i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 verranno annunciati il 29 giugno alle 17:30 ora italiana per poi essere disponibili per il download da martedì 5 luglio.

Cosa possiamo aspettarci? In realtà un leak ha svelato i giochi PlayStation Plus gratis di luglio in anticipo, il "solito" Billbil-kun di Dealabs ha rivelato la lineup Instant Game Collection di luglio 2022, secondo la fonte gli abbonati Essentials potranno scaricare gratis dal 5 luglio tre nuovi giochi: Crash Bandicoot 4 It's About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadeggedon.

Tre giochi di notevole spessore che vanno ad arricchire il catalogo PlayStation Plus Essentials con un gioco horror, un gioco multiplayer e l'ultimo episodio di una delle serie platform più amate e vendute su PlayStation, una bella occasione per aggiungere nuovi giochi alla propria libreria a costo zero.