PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium: prezzi e giochi, ecco cosa cambia

Da giovedì 23 giugno 2022, il nuovo PlayStation Plus arriva in Europa dopo aver fatto il suo debutto nelle scorse settimane in Asia e Nord America. Sono i tre i piani di abbonamento disponibili, denominati Essentials, Extra e Premium: ma quanto costano e quali sono le reali differenze a livello di contenuti e servizi?

Iniziamo dicendo che l'abbonamento Essentials è di fatto il profilo base attualmente esistente, se siete abbonati a PlayStation Plus la vostra iscrizione verrà convertita automaticamente nel piano Essentials, che offre gli stessi contenuti offerti fino ad oggi. Diverso il caso degli abbonamenti Premium ed Extra che comprendono benefit aggiuntivi.

PlayStation Plus Essentials

Almeno due giochi scaricabili ogni mese

Sconti esclusivi su giochi e DLC

Spazio Cloud per i giochi salvati

Accesso al multiplayer online su PS4 e PS5

Il prezzo di PlayStation Plus Essentials? €8,99 al mese, €24,99 ogni tre mesi oppure €59,99 l'anno, senza alcuna variazione rispetto ai prezzi attuali dell'abbonamento base.

PlayStation Plus Extra

Tutti i vantaggi di PlayStation Plus Essentials con l'aggiunta dell'accesso ad un catalogo con centinaia di giochi per PS4 e PS5 scaricabili su console e giocabili fino al termine dell'abbonamento. Per saperne di più ecco l'elenco dei giochi PS4 e PS5 su PlayStation Plus Extra, che include giochi come Death Stranding, Marvel's Spider-Man, God of War, Returnal, inFAMOUS Second Son, Ghost of Tsushima Director's Cut, WipEout Omega Collection, Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight, Marvel's Guardians of the Galaxy e tanti altri.

Quanto costa PlayStation Plus Extra? 99.99 euro l'anno, 39.99 euro ogni trimestre oppure 13.99 euro al mese.

PlayStation Plus Premium

Oltre ai bonus dell'abbonamento Extra, il livello Premium include oltre 300 giochi classici della famiglia PlayStation tra cui giochi PS3 giocabili via Cloud e un catalogo di giochi PS1, PS2 e PSP giocabili in streaming e download. Non solo, perché PlayStation Plus Premium include anche le demo dei giochi per PS4 e PS5 giocabili per un periodo di tempo limitato, tra le prime demo disponibili troviamo Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077.

Il prezzo di PlayStation Plus Premium? 16.99 al mese, 49.99 euro a trimestre o 119.99 euro l'anno.



Per il momento non ci sono notizie certe riguardo eventuali sconti per effettuare l'upgrade al PlayStation Plus Extra o Premium, in Asia e negli Stati Uniti alcuni iscritti hanno potuto effettivamente beneficiare di uno sconto in fase di pssaggio ad un abbonamento di livello superiore, restiamo in attesa di capire cosa accadrà invece nel nostro continente.