PlayStation Plus Essentials: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di aprile 2023

Archiviati i giochi PlayStation Plus Essentials di marzo è tempo di pensare ai nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 per PS4 e PS5, che verranno annunciati come di consueto alla fine del mese, salvo cambiamenti improvvisi e/o imprevisti.

In attesa che Sony annunci i giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 vi proponiamo le nostre ipotesi basati su speculazioni, sensazioni e perché no, anche desideri personali.

Iniziamo con Riders Republic di Ubisoft, un gioco arcade focalizzato sugli sport estremi, che ben si presta al multiplayer e che potrebbe rappresentare una buona aggiunta al catalogo PlayStation Plus Essentials. Altra ipotesi è Two Point Campus di SEGA, un gioco acclamato dalla critica ma commercialmente sfortunata e passato inosservato, anche in questo caso l'arrivo su PlayStation Plus potrebbe portare una nuova iniezione di giocatori al franchise.

Infine, vogliamo puntare su The Quarry, un gioco tutto sommato recente ma che sembra aver esaurito il suo cammino commerciale: un prodotto che potrebbe coprire perfettamente la quota dei giochi horror su PlayStation Plus Essentials.

Nel frattempo aspettiamo l'arrivo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo, la lineup del mese include Ghostwire Tokyo, TChia (disponibile dal day one, fissato per il 21 marzo), Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction e Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri.