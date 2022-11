PlayStation Plus Essentials: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di dicembre

I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre sono appena usciti ma è già tempo di pensare ai giochi gratis PlayStation Plus Essentials di dicembre 2022, disponibili dal primo martedì di dicembre e fino al primo lunedì di gennaio.

A novembre gli abbonati PS Plus Essentials possono scaricare gratis Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection ma cosa possiamo aspettarci per il mese di dicembre? In mancanza di rumor e certezze, proviamo come di consueto a lanciare le nostre previsioni basate su speculazioni, sensazioni e ipotesi.

Un primo nome potrebbe essere quello di Back 4 Blood, lo sparatutto di WB Games sembra essersi arenato dopo un discreto successo iniziale e da mesi non si sente più parlare di questo titolo, che sembra essere letteralmente scomparso dai radar, nonostante sia stato lanciato appena dodici mesi fa. Un gioco multiplayer che potrebbe trovare uova linfa proprio grazie all'inclusione del catalogo PlayStation Plus Essentials, abbracciando così una nuova potenziale platea composta da milioni di giocatori.

Sul fronte indie, si potrebbe pensare ad esempio a The Artful Escape, titolo molto interessante e dallo stile unico, passato piuttosto inosservato al lancio, amato però da una nicchia di fan fedelissimi. E perché non pensare anche ad una esclusiva PlayStation? In questo senso la lista è lunga e si potrebbe pensare magari a Sackboy Una Grande Avventura (uscito recentemente su PC) o magari Marvel's Spider-Man Remastered.

Ne sapremo di più a fine mese, quando Sony annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2022.