PlayStation Plus Essentials: i tre migliori giochi usciti nel 2022

Il 2022 ha visto la rivoluzione di PlayStation Plus con l'arrivo dei due nuovi tier Extra e Premium, due nuovi profili con tanti nuovi giochi rispetto all'abbonamento Essentials, con l'abbonamento base che continua comunque a regalare mediamente tre giochi gratis per PS4 e PS5 tutti i mesi.

Vi abbiamo proposto l'elenco di tutti i giochi usciti su PlayStation Plus nel 2022, adesso però vogliamo prendere in esame solamente i tre migliori giochi in assoluto per gli abbonati Essentials, Premium ed Extra. Siete d'accordo con la nostra Top 3 PlayStation Plus 2022? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.



Persona 5 Strikers (gennaio)

God of War (giugno)

Stray (luglio)

, di fatto il vero sequel di Persona 5 e non un "semplice" spin-off, a differenza di quanto credono in molti.P5 Strikers è indubbiamente uno dei migliori giochi PlayStation Plus dell'anno, una perla che Sony ha proposto gratuitamente a tutti gli abbonati Essentials. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Persona 5 Strikers , God of War era già disponibile nella PlayStation Plus Collection per i possessori di PS5 ma a giugno è stato offerto anche agli abbonati Essentials su PS4.God of War 2018 è una delle migliori esclusive PlayStation degli ultimi anni e gioco iconico della passata generazione di console.A luglio i due livelli superiori di PlayStation Plus (Extra e Premium) hanno potuto scaricare gratis Stray, uno dei candidati al premio di miglior gioco dell'anno, poi vinto da Elden Ring.Stray è un gioco indie di enorme successo, complici le atmosfere Cyberpunk e. Vi abbiamo incuriosito? La recensione di Stray è a portata di clic.