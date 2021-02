PlayStation Plus si evolve su PS4 e PS5: in arrivo più giochi gratis, promette Jim Ryan

Per indorare l'amara pillola del rinvio al 2022 di Gran Turismo 7, il CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan, conferma la volontà dell'azienda nipponica di offrire molti altri giochi gratis per PS5 agli abbonati PS Plus in futuro.

Durante l'intervista a GQ legata all'annuncio ufficiale di PS VR 2 per PS5 e del relativo controller per la Realtà Virtuale, il massimo rappresentante della divisione videoludica della casa giapponese ha precisato che l'intenzione di Sony è quella di proseguire la strada tracciata dalle recenti iniziative che hanno consentito agli iscritti a PS Plus di ricevere in regalo giochi come Bugsnax e Destruction AllStars.

A tal riguardo, Ryan specifica come "vediamo che questo è un modo molto interssante e innovativo per pubblicare giochi e renderli disponibili ai nostri abbonati. È un'iniziativa che funziona per noi come editori e anche per gli utenti. Sappiamo che gli abbonati a PlayStation Plus la adorano".

A voler dar retta a Jim Ryan, quindi, in futuro PS Plus si evolverà o, quantomeno, offrirà con maggiore frequenza una rosa più ampia di videogiochi gratis nella Instant Game Collection per consentire alle software house terze di promuovere le proprie IP proponendole su PS5 (e PS4) ai milioni di iscritti a PlayStation Plus.