PlayStation Plus Extra: quali giochi lasciano il catalogo a gennaio 2024?

È di nuovo quel momento del mese. No, non quello in cui scopriamo i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium (per questo dovete pazientare qualche altro giorno), bensì quello in cui vengono rivelati i titoli che invece sono destinati ad essere rimossi dal catalogo. Prendete nota, questi sono i giochi che dovrete salutare a gennaio 2024.

In queste ore il PlayStation Store si è aggiornato riportando la lista dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di gennaio 2024. Tra i partenti illustri spiccano It Takes Two, acclamata avventura firmata da Josef Fares e vincitrice del premio GOTY ai Game Awards 2022, e Devil May Cry 5, action di Capcom che saluta il catalogo sia in edizione normale per PlayStation 4 sia in Speciale Edition per PS5. A seguire trovate la lista completa dei giochi.

PlayStation Plus Extra e Premium - I giochi rimossi a gennaio 2024

It Takes Two (PS4, PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Devil May Cry 5 Special Edition (PS5)

SnowRunner (PS4, PS5)

JETT: The Far Shore + Given Time (PS4, PS5)

OMNO (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

L'ampio preavviso vi concede abbastanza tempo per portare a termine i titoli che avete già cominciato, specialmente se consideriamo che ci sono anche le vacanze di Natale di mezzo. A consolarvi per la loro rimozione ci penserà inoltre l'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, che a meno di grosse sorprese dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 13 dicembre 2023.