PlayStation Plus Extra: è già stato annunciato il primo gioco di maggio!

Abbiamo dato il benvenuto ai nuovi giochi di aprile per PlayStation Plus Extra appena due giorni fa, eppure è già arrivato il momento di fare la conoscenza di uno dei titoli in arrivo nel catalogo nel corso del mese di maggio, al day one per giunta.

I ragazzi di Enhance Games, già autori di Tetris Effect: Connected e Rez Infinite, hanno appena annunciato che il loro nuovo lavoro, Humanity, debutterà su PlayStation 5 e PS4 il prossimo 16 maggio, finendo nel catalogo di PlayStation Plus Extra immediatamente al day one. La lieta novella contribuisce a lenire il dispiacere che abbiamo provato nelle scorse ore, quando abbiamo appreso che la conta dei giochi in uscita dal catalogo di Extra è salita ulteriormente, raggiungendo la non indifferente cifra di 36.

Nel caso vi foste perso l'annuncio di Humanity, segnaliamo che si tratta di un innovativo incrocio tra un puzzle game, un gioco d'azione e un platform. Nei panni (o meglio, nella pelliccia) di un cane di razza Shiba Inu dovrete comandare immense folle in marcia, facendole saltare, girare, spingere oggetti, fluttuare, sparare e arrampicarsi per raggiungere la salvezza. Enhance promette ben 90 differenti scene giocabili, ricolme di ostacoli, nemici, enigmi, abilità sbloccabili e boss fight, oltre ad un semplice ed intuitivo editor per la Creazione di Scene. Humanity offrirà inoltre il supporto opzionale per la Realtà Virtuale, sia su PlayStation 4 (con PS VR), sia su PlayStation 5 (con PS VR2).

Gustatevi il nuovo trailer allegato in apertura di notizie e, se vi interessa, aggiungetelo alla lista dei desideri su PlayStation Store.