PlayStation Plus Extra, è 'Chaos' a dicembre: leak anticipa un nuovo gioco in arrivo

Sony annuncerà nelle prossime ore la lineup delle new entry del catalogo del PlayStation Plus, ma un leak, ad opera della stessa compagnia nipponica, anticipa di qualche ora il reveal di un titolo in particolare.

Il nome del gioco in questione è trapelato accidentalmente tramite una campagna di PlayStation Stars. Nel "Catalogo giochi PS Plus da giocare questo mese" indicato da Sony, viene chiesto agli abbonati di giocare a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per guadagnare 50 punti, ma il gioco non fa ancora parte di alcun tier di PlayStation Plus. Pertanto, sembra alquanto evidente che l'action-RPG sviluppato d Team Ninja già disponibile per PC, PS5 e PS4 verrà aggiunto a PS Plus Extra la prossima settimana, con un reveal ufficiale in arrivo nella giornata di domani. Sony di solito include dai 15 ai 20 giochi negli aggiornamenti mensili di PlayStation Plus, dunque vi raccomandiamo di rimanere sintonizzati per non perdervi le prossime novità.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, realizzato dagli autori di Nioh, Wo Long Fallen Dynasty e del promettente Rise of the Ronin, costituisce un prequel in un universo alternativo del primo capitolo di Final Fantasy. Per scoprire di più sul titolo che vede Jack a caccia di Chaos, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.