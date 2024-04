PlayStation Plus Extra: è disponibile un DLC gratis per uno dei giochi di aprile

Come ormai ben saprete, il catalogo di giochi disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium si è appena aggiornato con tante novità e una di queste permette di ottenere anche un contenuto aggiuntivo gratuito.

Ovviamente stiamo parlando di Dave the Diver, che sin dal day one può essere giocato senza costi aggiuntivi nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, purché si disponga di un abbonamento attivo ai due tier più costosi del servizio Sony, ossia PlayStation Plus Extra o Premium. Oltre a poter scaricare il gioco, tutti gli utenti (inclusi coloro i quali hanno acquistato la versione standard del gioco, a prescindere dall'abbonamento) possono riscattare gratuitamente il pacchetto aggiuntivo a tema Dredge.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una piccola espansione ispirata al gioco di pesca con atmosfere lovecraftiane. Chiunque possieda il gioco, quindi, può correre a riscattare questo pacchetto e a scaricarlo su PlayStation, così da godersi questi contenuti extra in Dave the Diver. Sappiate però che l'espansione a tema Dredge non è disponibile sin da subito, ma bisogna prima aver raggiunto determinati obiettivi nel corso della campagna.

Ecco di seguito il link al download del DLC:

Sapevate che la nuova ricompensa gratis di aprile per gli abbonati a PlayStation Plus è per un famoso FPS gratis?

