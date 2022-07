PlayStation Plus Extra: l'espansione di un'esclusiva PS4 lascerà il catalogo ad agosto

Dopo aver annunciato i giochi PS Plus gratis di agosto 2022, i gestori del PlayStation Store confermano che, dal prossimo mese, l'espansione standalone di un'esclusiva PS4 è destinata ad abbandonare il catalogo dei videogiochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti ai tier Extra e Premium.

Come possiamo intuire sfogliando le schede dello store digitale di Sony, l'unico titolo in procinto di lasciare PlayStation Plus Extra e Premium è Intercept, la modalità multiplayer cooperativa di Killzone Shadow Fall.

Il motivo dell'abbandono di Intercept dall'elenco dei benefit previsti per gli iscritti ai due tier più elevati del Nuovo PS Plus è presto spiegato: nei giorni scorsi, infatti, gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno confermato la propria intenzione di spegnere i server di Killzone Shadow Fall e di altri titoli prodotti dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, come Killzone Mercenary e RIGS Mechanized Combat League.

L'addio al catalogo di PS Plus Extra di Shadow Fall Intercet avverrà quindi in coincidenza della data di chiusura dei server multiplayer dei giochi indicati da Guerrilla, ovvero il prossimo 12 agosto. Sapevate che da qui ai prossimi mesi arriveranno 8 giochi di Yakuza su PlayStation Plus?