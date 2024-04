PlayStation Plus Extra: abbiamo il primo gioco di aprile, fenomeno da milioni di download

Con un post su PlayStation Blog, Sony ha annunciato il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024, disponibile per il download a partire da martedì 16 aprile. Parliamo di un titolo popolarissimo che ha conquistato milioni di giocatori su PC e che si appresta ora a debuttare sulle console Sony.

Parliamo di Dave The Diver, fenomeno targato Mintrocket in uscita su PS5 e PS4 proprio il 16 aprile e disponibile dunque dal day one su PlayStation Plus Extra e Premium. Gli autori descrivono Dave The Diver come "una avventura oceanica che combina l'esplorazione con la gestione di un ristorante di sushi, con tanti personaggi affascinanti e minigiochi divertenti."

Su PlayStation 5, Dave The Diver supporta il feedback aptico ed i grilletti adattivi del DualSense per un maggior coinvolgimento, per il resto i contenuti sono gli stessi delle altre versioni, ma c'è una sorpresa: il team di sviluppo ha infatti annunciato che a maggio arriverà un DLC dedicato a Godzilla, anche questo accessibile gratuitamente dagli abbonati Plus Extra e Premium.

Dave The Diver ha venduto tre milioni di copie dal lancio e l'arrivo su console PlayStation aiuterà sicuramente a far crescere ulteriormente i numeri di questo titolo diventato rapidamente un cult su PC. Infine vi ricordiamo che gli altri giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile per PS5 e PS4 verranno annunciati mercoledì 10 aprile alle 17:30 ora italiana.

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.