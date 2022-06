PlayStation Plus Extra: la lista dei giochi ordinati in base al voto di Metacritic

Dopo i giapponesi, anche in nostri colleghi statunitensi hanno avuto l'opportunità di iscriversi al nuovo PlayStation Plus, che in aggiunta al piano storico, per l'occasione rinominato Essential, offre anche i tier Extra e Premium.

Tra i vantaggi dei nuovi piani c'è un ampio catalogo di titoli fruibili in ogni momento. La lista completa dei giochi inclusi nei piani Extra e Premium USA ve l'abbiamo già fornita, oggi intendiamo invece mostrarvi il frutto del lavoro di un fan d'oltreoceano, il quale ha ordinato l'elenco in base ai voti di Metacritic e l'ha postata su Reddit.

La lista in questione è incompleta, dal momento che alcuni dei titoli presenti nel catalogo sono sprovvisti di recensioni e dunque di Meta Score, tuttavia quelli più importanti non mancano. Threecatsstaring, questo il nickname dell'utente di Reddit, si è anche dimostrato un simpatico burlone, dal momento che ha aperto la lista con uno scherzo che non faticherete a notare.

PlayStation Plus Extra e Premium | Lista dei giochi ordinati per Meta Score*

Knack: 100** Red Dead Redemption 2: 97 God of War: 94 Bloodborne: 92 Uncharted 4: Fine di un Ladro: 93 Demon's Souls: 92 Celeste: 91 Shadow of the Colossus: 91 Rez Infinite: 89 Batman: Arkham Knight: 87 Dead Cells: 87 Fallout 4: 87 Final Fantasy VII: 87 Frostpunk: Console Edition: 87 Ghost of Tsushima: Director's Cut (PS5): 87 Injustice 2: 87 Kingdom: New Lands: 87 Marvel's Spider-Man: 87 TowerFall Ascension: 87 XCOM 2: 87 Final Fantasy XII The Zodiac Age: 86 Returnal: 86 Control: Ultimate Edition (PS5): 85 Death Stranding: Director's Cut: 85 DOOM: 85

*Abbiamo riportato solo le prime 25 posizioni. La lista completa è reperibile a questo indirizzo.

**Knack al primo posto con un punteggio pari a 100 è ovviamente il frutto di uno scherzo, dal momento che il platform di Mark Cerny ma un Meta Score di 54. A quanto pare accomunarlo a un capolavoro è uno dei meme preferiti dai videogiocatori, e per certi versi ricorda ciò che ha accaduto a Morbius recentemente.



A quale titolo giocherete non appena avrete accesso a PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere nei commenti! Ricordiamo che il debutto del nuovo servizio in Europa è fissato per il 23 giugno.