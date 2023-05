PlayStation Plus Extra di maggio 2023: è sparito anche un secondo gioco dalla lista

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, nel corso delle ultime ore è stato misteriosamente modificato l'elenco dei giochi di maggio 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Sembrerebbe però che Sony l'abbia fatto di nuovo.

Oltre ad aver rimosso Story of Seasons: Friends of Mineral Town, il colosso nipponico ha tolto dall'elenco anche un secondo prodotto e inserito un messaggio in apertura del post. Ad essere sparito è Soundfall, un coloratissimo twin stick shooter che va rigorosamente giocato a tempo di musica. Stranamente, Sony ha rimosso ogni riferimento al titolo sia sulle pagine del blog americano che in quelle di tutti i paesi europei, ma risulta in arrivo esclusivamente in Asia. Sembrerebbe quindi che la presenza del gioco nel lungo elenco non fosse altro che frutto di un errore, visto che il suo arrivo è previsto solo in pochi paesi del mondo e l'Italia non è fra questi.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dall'azienda sul PlayStation Blog:

"Aggiornamento: Soundfall sarà disponibile nel Catalogo Giochi solo in Giappone e nelle regioni asiatiche dove vengono offerti PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe. Questo articolo è stato aggiornato per rispecchiare queste informazioni."

In attesa di poter mettere le mani su Ratchet & Clank Rift Apart e tutti gli altri giochi in arrivo nel catalogo del servizio ad abbonamento mensile, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un provato di Soundfall.

Avete già letto il nostro speciale dedicato al peso dei giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di maggio 2023?