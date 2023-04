PlayStation Plus Extra perde altri 4 giochi: ora sono 36 i titoli in partenza a maggio

Si è ulteriormente allungata la già corposa lista dei titoli destinati ad essere rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra nel corso del mese di maggio. Il totale dei videogiochi per PS4 e PS5 in partenza sale dunque alla non indifferente quota di 36.

Sony ha appena aggiunto quattro nomi ai trentadue già comunicati la scorsa settimana, ossia Batman Arkham: Asylum, Batman Arkham: City, Injustice 2 e LEGO Harry Potter Collection, tutti editi da Warner Bros. Games. Esattamente come tutti gli altri, anche questi verranno rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra nella giornata lunedì 15 maggio. A seguire trovate la lista aggiornata con tutti i titoli in partenza.

PlayStation Plus Extra | I giochi che verranno rimossi il 15 maggio 2023

Batman Arkham: Asylum

Batman Arkham: City

Injustice 2

LEGO Harry Potter Collection

Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 Total Insanity

Deadlight Director's Cut

Homefront The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

NBA 2K Playgrounds 2

Shenmue III

This War of Mine The Little Ones

Metro Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos Before the Ashes

Pathfinder Kingmaker Definitive Edition

Avete venticinque giorni di tempo per portare a termine i giochi di vostro interesse, dunque scegliete saggiamente a quali dedicarvi dal momento che trovare spazio per tutti è impossibile. Già che ci siamo, vi consigliamo di tenere costantemente sott'occhio la sezione "Ultima occasione per giocare" nella pagina PlayStation Plus -> Collezioni (su console PS5) o nella pagina PlayStation Plus -> Giochi -> Catalogo dei giochi (su console PS4) per consultare i titoli a cui potreste voler giocare prima che lascino il servizio.

In compenso, vi ricordiamo che appena due giorni fa PlayStation Plus Extra ha dato il benvenuto a 11 nuovi giochi, mentre PlayStation Plus Premium ha accolto 5 nuovi classici - tutti destinati a rimanere nel catalogo per un lungo periodo.