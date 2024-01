Quali giochi PlayStation Plus escono dal catalogo Extra e Premium a febbraio?

Nel frattempo che gli abbonati si godono i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio, arriva una conferma che ben dieci titoli si preparano ad uscire in modo permanente dal catalogo Extra il prossimo febbraio.

A partire dal prossimo mese, gli utenti non potranno più giocare ai seguenti giochi:

Ace Combat 7 Skies Unknown

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Word Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7 Biohazard

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

Di questi i nomi più rilevanti sono Resident Evil 7 Biohazard e Tekken 7, presto non più disponibili all'interno del catalogo Extra del PlayStation Plus. Nel caso del Picchiaduro targato Bandai Namco, la rimozione avverrebbe poco tempo dopo l'uscita dell'atteso Tekken 8 prevista per il 26 gennaio 2024, probabilmente in modo così da lasciare totalmente spazio al nuovo episodio. Lasciano il catalogo a breve anche produzioni molto particolari e gradite quali I Am Setsuna, Lost Sphear e Thomas Was Alone.

Non è noto al momento quando i seguenti titoli verranno effettivamente rimossi dal catalogo Extra, in ogni caso c'è ancora poco tempo per recuperarli: buttatevi dunque a capofitto sulle produzioni per voi più interessanti, così da godervele in tempo prima della loro uscita di scena.

Nel frattempo la crescita dei servizi come PS Plus e Game Pass sembra essersi fermata negli USA, dove rappresentano solo il 10% della spesa totale dei giocatori.