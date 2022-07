PlayStation Plus Extra: quanto pesano FF7 Remake, Stray e gli altri giochi di luglio

Nel corso del mese di luglio è arrivato il primo aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra. Se non sapete quanto spazio liberare per installare i nuovi giochi per gli abbonati, allora siete nel posto giusto.

Il sempre aggiornato account Twitter PlayStation Game Size ha infatti diffuso una serie di post contenenti informazioni specifiche in merito allo spazio occupato dai giochi che sono stati aggiunti di recente o che arriveranno nei prossimi giorni.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi PlayStation Plus Extra di luglio e il loro peso:

Stray: 13,352 GB su PlayStation 4, 7,514 GB su PlayStation 5

13,352 GB su PlayStation 4, 7,514 GB su PlayStation 5 Marvel’s Avengers: 96,573 GB su PlayStation 4, 107,286 GB su PlayStation 5

96,573 GB su PlayStation 4, 107,286 GB su PlayStation 5 Final Fantasy VII Remake: 86 GB su PlayStation 4, 81 GB su PlayStation 5 (Integrade ha un peso di circa 9 GB)

86 GB su PlayStation 4, 81 GB su PlayStation 5 (Integrade ha un peso di circa 9 GB) Assassin’s Creed Unity: 47,472 GB su PlayStation 4

47,472 GB su PlayStation 4 Assassin’s Creed The Ezio Collection: 37,986 GB su PlayStation 4

37,986 GB su PlayStation 4 Assassin’s Creed Freedom Cry: 7,658 GB su PlayStation 4

7,658 GB su PlayStation 4 Assassin’s Creed IV Black Flag: 22,946 GB su PlayStation 4

22,946 GB su PlayStation 4 Assassin’s Creed Rogue Remastered: 9,475 GB su PlayStation 4

9,475 GB su PlayStation 4 ReadySet Heroes: 6,775 GB su PlayStation 4

6,775 GB su PlayStation 4 Saints Row IV: Re-Elected: 12,886 GB su PlayStation 4

12,886 GB su PlayStation 4 Saints Row Gat out of Hell: 6,977 GB su PlayStation 4

6,977 GB su PlayStation 4 Spirit of the North Enhanced Edition: 3,884 GB su PlayStation 5

3,884 GB su PlayStation 5 Ice Age Scrat’s Nutty Adventure: 5,608 GB su PlayStation 4

5,608 GB su PlayStation 4 Jumanji The Video Game: 3,7 GB su PlayStation 4

3,7 GB su PlayStation 4 Paw Patrol on a Roll!: 1,2 GB su PlayStation 4

Prima che corriate a liberare spazio su vostri SSD (o hard disk, se giocate su PS4)