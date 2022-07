PlayStation Plus Extra e Premium: sono 2 i giochi che verranno rimossi ad agosto

Come quello di Xbox Game Pass, anche il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium è in continuo mutamento. Sony aggiunge costantemente nuovi giochi, ma di tanto in tanto è anche costretta a rimuoverli a causa della scadenza delle partnership commerciali.

Nel mese di luglio abbiamo avuto la prima grande ondata di nuovi giochi in PlayStation Plus Extra e Premium, tra cui Stray, Marvel's Avengers e Final Fantasy VII Remake Intergrade, ma abbiamo anche dovuto dire addio a due titoli: Shadow Warrior 3 è stato rimosso da Extra e Premium, mentre Syberia (PS3) ha lasciato Premium. La stessa situazione si ripresenterà ad agosto. Nel corso del mese verranno aggiunti Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 (già a partire dal 2 agosto) e altri titoli non ancora annunciati (saranno svelati a metà mese), ma purtroppo verranno rimossi altri due giochi: stiamo parlando di NBA 2K22 e WRC 10, che lasceranno il catalogo il 31 agosto. Avete quindi un altro mese di tempo per goderveli nell'ambito dell'abbonamento, prima di salutarli.

Dopodiché, tra settembre e ottobre, dovrete dire addio anche ai giochi della serie Red Dead Redemption. A seguire trovate un recap dei giochi in scadenza nei prossimi mesi.

PlayStation Plus Extra e Premium | I giochi in scadenza

PlayStation Plus Extra e Premium

NBA 2K22 - 31 agosto 2022

WRC 10 - 31 agosto 2022

Red Dead Redemption 2 - 20 settembre 2022

PlayStation Plus Premium

Red Dead Redemption (PS3) - 17 ottobre 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare (PS3) - 17 ottobre 2022

Adesso, avete tutte le informazioni necessarie per organizzare il vostro backlog.