PlayStation Plus Extra e Premium: più di 20 nuovi giochi sono disponibili da oggi

Sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022, a partire da oggi gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono scaricare tanti nuovi titoli PS4, PS5 e classici PSP e PS3.

Tra i giochi del mese troviamo Far Cry 5, Far Cry Primal, Yakuza Like A Dragon, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, The Pedestrian, Evil Genius 2, Worms W.M.D. e Judgment.

PlayStation Plus Extra e Premium giochi dicembre 2022

Far Cry 5 PS4

Far Cry New Dawn PS4

Far Cry Primal PS4

Mortal Shell PS4, PS5

Judgment PS4, PS5

Gigantosaurus The Game PS4

Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition PS4

PS4 Worms W.M.D PS4

The Escapists 2 PS4

Ridge Racer 2 PSP (PlayStation Plus Premium)

Heavenly Sword PS3 (PlayStation Plus Premium)

Oddworld Abe's Exoddus PS1 (PlayStation Plus Premium)

Pinball Heroes PSP (PlayStation Plus Premium)

Yakuza Like a Dragon PS4, PS5

Yakuza 6 The Song of Life PS4

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor PS4

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra PS4

The Pedestrian PS4, PS5

Evil Genius 2 PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion PS4

Ben 10 Power Trip PS4, PS5

Le sorprese però non finiscono qui perché dal 3 gennaio sarà disponibile anche WWE 2K22, ultima edizione del celebre gioco di wrestling con licenza ufficiale World Wrestling Entertainment. E presto Sony annuncerà anche i nuovi giochi PlayStation Plus di gennaio 2023.