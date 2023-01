PlayStation Plus Extra e Premium: addio a Metro Exodus e altri giochi da febbraio

Nell'ottica di un costante rinnovamento dell'offerta riservata ai propri abbonati, e in vista dell'annuncio dei giochi PS Plus di febbraio, Sony ci ricorda che diversi titoli fruibili dagli abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus lasceranno presto il catalogo.

Dalla scheda PS Plus "Ultima Occasione per Giocare" apparsa sulla dashboard delle console PlayStation, il colosso tecnologico giapponese informa gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium che, entro breve, non saranno più in grado di accedere 'gratuitamente' a diversi videogiochi.

L'elenco stilato da Sony comprende il celebre sparatutto post-apocalittico Metro Exodus, la Definitive Edition di GTA Vice City, la versione rimasterizzata di Saints Row The Third e il puzzle game a tinte fantascientifiche The Turing Test.

PlayStation Plus - giochi in uscita dal catalogo

Metro Exodus

GTA Vice City The Definitive Edition

Saints Row The Third Remastered

The Turing Test

Sine Mora EX

Skydrift Infinity

The Book of Unwritten Tales 2

Agatha Christie: The ABC Murders

Rad Rogers

Pure Farming 2018

Whispering Willows (PS Plus Premium)

Sparkle Unleashed (PS Plus Premium)

Tutti i videogiochi elencati dovrebbero abbandonare la ludoteca di PlayStation Plus entro pochi giorni o, presumibilmente, entro metà febbraio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sui giochi PlayStation Plus di gennaio 2023, da DMC a Dragon Ball FighterZ.