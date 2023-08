PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi di agosto, due arrivano al Day One

Immancabile come ogni mese, Sony Interactive Entertainment ha tenuto fede al suo impegno preso con tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium annunciando la nuova, ricca line-up di agosto, che vede come protagonisti giochi come Moving Out 2 e Sea of Stars.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili per il download a partire da martedì 15 agosto, contribuendo a rendere la festività di Ferragosto ancor più movimentata di quanto non sia già.

PlayStation Plus Extra e Premium | Nuovi giochi di agosto 2023

I giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra



Oltre a Dreams, già confermato sul finire dello scorso mese e accompagnato per l'occasione da un nuovo gioco di Media Molecule (si chiama Tren ed è già disponibile nel Sogniverso), la lista vanta anche ben due novità assolute, ossia Moving Out 2 e Sea of Stars, in arrivo ai rispettivi day one. Il primo debutta assieme a tutti gli altri a Ferragosto, mentre il secondo si affaccerà nel catalogo nella giornata del 29 agosto.

Sea of Stars | PS4, PS5 - Day One 29 agosto

Moving Out 2 | PS4, PS5 - Day One 15 agosto

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

I classici per PlayStation Plus Premium



I nuovi classici per gli abbonati a PlayStation Plus Premium provengono tutti da PSP e beneficiano, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, del supporto a funzionalità come up-rendering, riavvolgimento, salvataggi rapidi e filtri video personalizzati.

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

Cosa ne pensate della selezione operata da Sony per il mese di agosto? Fatecelo sapere nei commenti!