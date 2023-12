PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi di dicembre 2023, c'è GTA 5

Come previsto, Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023: anche questo mese arriva una selezione di titoli per PS4 e PS5 e non mancano classici per le vecchie console PlayStation da scaricare. Siete pronti? Ecco la lineup PS Plus di dicembre.

Questo mese gli abbonati ai livelli Extra e Premium possono scaricare tra gli altri GTA V, Metal Hellsinger, MotoGP 23, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Moonscars, Salt and Sacrifice e Shadowrun Returns.

Giochi PlayStation Plus Extra Premium dicembre 2023

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin PS4, PS5

Moto GP23 PS4, PS5

Shadowrun Returns PS4, PS5

Shadowrun Dragonfall Director’s Cut PS4, PS5

Metal Hellsinger PS4, PS5

Shadowrun Hong Kong Extended Edition PS4, PS5

Tinykin PS4, PS5

Prodeus PS4, PS5

Salt and Sacrifice PS4, PS5

Moonscars PS4, PS5

Gigabash PS4, PS5

Grime PS4, PS5

Mega Man 11 PS4

Giochi PlayStation Plus Premium dicembre 2023

Mega Man Legacy Collection PS4

Mega Man Legacy Collection 2 PS4

Thrillville PS4, PS5

Thrillville Off the Rails PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command PS4, PS5

Per quanto riguarda invece i classici, arrivano, Thrillville e Thrillville Off the Rails e Buzz Lightyear of Star Command. Cosa ne pensate delle nuove aggiunte al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.