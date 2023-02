PlayStation Plus Extra Premium annunciati i giochi di febbraio: c'è Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, Resident Evil 7, Scarlet Nexus e tanti altri: sono molti i giochi di febbraio per gli abbonati ai livelli Extra e Premium di PlayStation Plus. Tra le grandi esperienze più recenti e i titoli del passato, scopriamo le prossime novità nel catalogo.

Giochi PlayStation Plus & Extra Premium febbraio 2033

Horizon Forbidden West PS4 e PS5

Resident Evil VII Biohazard PS4

Scarlet Nexus PS4 e PS5

Borderlands 3 PS4 e PS5

The Quarry PS4, PS5

Outriders PS4, PS5

Tekken 7 PS4

Ace Combat 7 Skies Unknown PS4

Earth Defense Force 5 PS4

Oninaki PS4

Lost Sphear PS4

I am Setsuna PS4

The Forgotten City PS4, PS5

PlayStation Premium Classics

The Legend of Dragoon PS1

Wild Arms 2 PS1

Harvest Moon Back to Nature PS1

Destroy All Humans! PS4

Le nuove aggiunte saranno disponibili per il download da martedì 21 febbraio, a cominciare da. Forte di un Decima Engine allo stato dell’arte, tra un sistema di illuminazione molto avanzato e un vasto mondo aperto finemente riprodotto, il nuovo viaggio di Aloy è uno di quelli da non perdere. Non possiamo poi non citare Resident Evil 7 Biohazard , un gioco horror che non ha certo bisogno di presentazioni.Passiamo quindi a, un’avvincente action RPG di Bandai Namco che vi consentirà di vestire i panni di due eroi impegnati a salvare l’umanità dalla minaccia degli Estranei. Forte di una presentazione visiva in stile anime, l’avventura ha le carte in regola per intrigare i fan del genere. Disponibile nelle incarnazioni per entrambe le console di Sony, Borderlands 3 offre meccaniche di gameplay innovative senza rinunciare allo stile chiassoso della serie targata Gearbox Software. E ancora, I Am Setsuna, Outriders, Ace Combat 7 , Oninaki, Lost Sphear...

Oltre ai giochi che abbiamo appena menzionato, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno divertirsi anche con le nuove aggiunte al catalogo Classics provenienti dall’era della prima PlayStation come The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 e Harvest Moon Back to Nature. E infine, sarà disponibile anche Destroy All Humans!, riedizione del classico uscito nel 2005 su PlayStation 2.