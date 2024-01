PlayStation Plus Extra Premium: annunciati i giochi di gennaio, c'è Resident Evil 2 Remake

Come promesso, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2024, disponibili dal 16 gennaio per il download su PS4 e PS5. Cosa possono aspettarsi gli abbonati questo mese? Ecco l'elenco dei giochi in arrivo su entrambe le console Sony.

Tra i tanti, saranno presto disponibili Resident Evil 2 Remake, LEGO City Undercover e Just Cause 3, oltre ad una selezione di classici per PlayStation esclusivi per gli iscritti Premium. Una lineup sicuramente interessante anche se forse priva di veri e propri pezzi da 90 per quanto ci siano titoli apprezzabili come Tiny Tina's Wonderlands Next-Level Edition, ovviamente RE2 Remake e Shadow Tactics Blades of the Shogun.

Giochi PlayStation Plus Extra Premium gennaio 2024

Tiny Tina's Wonderlands Next-Level Edition PS4, PS

Resident Evil 2 PS4, PS5

Hardspace Shipbreaker PS5

LEGO City Undercover PS4

Just Cause 3 PS4

Session Skate Sim PS4, PS5

Shadow Tactics Blades of the Shogun PS4

Vampire The Masquerade Swansong PS4, PS5

Surviving the Aftermath PS4

Giochi PlayStation Plus Premium gennaio 2024

Rally Cross PS4, PS5

Star Wars Episode 1 The Phantom Menace PS4, PS5

Street Fighter 30th Anniversary Collection PS4

Legend of Mana PS4

Secret of Mana PS4

In attesa che i nuovi giochi Extra e Premium arrivino su PlayStation Store vi ricordiamo che sono ora disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024: Evil West, A Plague Tale Requiem e Nobody Saves The World.