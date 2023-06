PlayStation Plus Extra Premium: annunciati i giochi di giugno, c'è Far Cry 6!

Dopo aver pubblicato i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023 la prossima settimana, Sony annuncia ora i nuovi giochi PS Plus per gli abbonati Extra e Premium, disponibili per il download su PS4 e PS5 dal 20 giugno 2023.

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium possono scaricare tra gli altri Far Cry 6, Inscryption, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Soulstice e Deus Ex Mankind Divided. Un mese in realtà non troppo ricco a livello quantitativo anche se il catalogo include alcune perle come l'apprezzato giochi delle Tartarughe Ninja e gli indie Inscryption e Rogue Legacy 2. Sony promette inoltre "altri giochi in arrivo la prossima settimana."



PlayStation ha inoltre annunciato di essere al lavoro per testare lo streaming dei giochi PS5 per gli abbonati PlayStation Plus Premium, attualmente questa funzionalità è ancora in fase, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori aggiornamento in merito. L'obiettivo è quello di aumentare il valore aggiunto della sottoscrizione Premum offrendo sempre nuove opzioni agli abbonati.

PlayStation Plus Extra e Premium giugno 2023

Far Cry 6 PS4/PS5

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge PS4/PS5

Rogue Legacy 2 PS4/PS5

Inscryption PS4/PS5

Soulstice PS5

Tacoma PS4

Deus Ex Mankind Divided PS4

Killing Floor 2 PS4

Game Trial WWE2K23 PS4

Che cosa ne pensate di questa lineup? Siete soddisfatti dell'offerta di giugno per gli abbonati Premium ed Extra oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.