PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi gratis di dicembre, c'è WWE 2K22

Come previsto, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022 per PS4 e PS5. Ecco quali sono i titoli disponibili per gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus.

Tra i giochi in arrivo questo mese troviamo WWE 2K22, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Mortal Shell e Judgment, oltre ad una selezione di classici PSP e PS3 per gli abbonati Premium.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022

Tutti i giochi riportati di seguito sono disponibili dal 20 dicembre ad eccezione di WWE 2K22 scaricabile dal 3 gennaio.

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6 The Song of Life | PS4

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor | PS4

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra| PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10 Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition

PS4 Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Ridge Racer 2 | PSP (PlayStation Plus Premium)

Heavenly Sword | PS3 (PlayStation Plus Premium)

Oddworld Abe’s Exoddus | PS1 (PlayStation Plus Premium)

Pinball Heroes | PSP (PlayStation Plus Premium)

Sappiamo inoltre che Assassin's Creed Valhalla lascia il catalogo PlayStation Plus il 20 dicembre, dall'inizio della prossima settimana l'ultimo episodio della seri Ubisoft non sarà più disponibile per gli abbonati. Siete soddisfatti della lineup PlayStation Plus Premium e Extra di dicembre 2022 oppure avreste preferito altri giochi? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.