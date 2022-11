PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i nuovi giochi gratis di novembre

Come previsto, Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di novembre per gli abbonati Extra e Premium. Questo mese gli abbonati ai due tier superiori potranno accedere ad una vasta selezione di giochi che include titoli recenti e classici del passato.

L'elenco include Kingdom Hearts 3, Oddworld Soulstorm Enhanced Edition, Tom Clancy's The Division 2 e Kingdom Hearts Melody of Memories, ai quali bisogna aggiungere i giochi di Ratchet & Clank per festeggiare il ventesimo anniversario della serie per gli abbonati Premium, tra questi troviamo Ratchet & Clank (PS3), Ratchet & Clank Going Commando (PS3), Ratchet & Clank Up Your Arsenal (PS3), Ratchet & Clank Deadlocked (PS3) e Ratchet & Clank Future Tools of Destruction (PS3).

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium novembre 2022

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts Melody of Memory | PS4

Oddworld Soulstorm Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force World Brothers | PS4

Earth Defense Force Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Giochi PlayStation Plus Premium

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2 Going Commando | PS3

Ratchet & Clank Up Your Arsenal | PS3

Ratchet & Clank Deadlocked | PS3

Ratchet & Clank Future Tools of Destruction | PS3

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili dal 15 novembre, lo stesso giorno invece Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition, MXGP 2021 The Official Motocross Videogame e Ride 4 verranno rimossi dal catalogo PlayStation Plus a novembre 2022.



Per gli abbonati Essentials (e di conseguenza Extra e Premium) sono disponibili ora LEGO Harry Potter Collection, Nioh 2 e Heavenly Bodies gratis su PlayStation Plus. Siete soddisfatti della lineup PS Plus di novembre ? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.