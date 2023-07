PlayStation Plus Extra Premium: annuncio dei nuovi giochi di luglio questa settimana

La scorsa settimana sono usciti i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essential di luglio 2023 ma le novità in casa PS Plus non finiscono mai e Sony si prepara ad annunciare questa settimana i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium.

Nello specifico, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023 mercoledì 12 luglio alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai consolidato da mesi. I giochi PS Plus saranno poi disponibili da martedì 18 luglio su PlayStation Store per gli abbonati Extra e Premium, i due livelli più costosi del servizio in abbonamento di PlayStation.

Non sono ancora emersi leak o rumor ma conosciamo i giochi che lasciano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium dal 18 luglio, tra questi troviamo anche Stray e Marvel's Avengers.

Saints Row Gat Out of Hell PS4

Stray PS5 e PS4

Rogue Stormers PS4

Marvel's Avengers Definitive Edition PS5 e PS4

Fluster Cluck PS4

Raiden V Director's Cut PS4

Bioshock Remastered PS4

Bioshock 2 Remastered PS4

Bioshock Infinite The Complete Edition PS4

Borderlands The Handsome Collection PS4

Anche Raiden V Director's Cut, Rogue Stormers, Saints Row Gat Out of Hell, Borderlands The Handsom Collection ed i tre giochi della serie BioShock si preparano a lasciare il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium dalla seconda metà di luglio.