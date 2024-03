PlayStation Plus Extra e Premium: annuncio dei nuovi giochi PS5 e PS4 questa settimana

Dopo aver pubblicato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, Sony si appresta ad annunciare i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium. L'annuncio è previsto per questa settimana, dunque manca ormai veramente pochissimo.

Nello specifico, scopriremo i nuovi giochi della lineup PlayStation Plus Extra e Premium nella giornata di mercoledì 13 marzo, alle 17:30 ora italiana, come sempre salvo cambiamenti di programma e/o imprevisti che potrebbero far slittare l'annuncio.

Al momento non ci sono leak o anticipazioni sui giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024, ma non è escluso che qualche gioco possa trapelare prima del previsto, come accaduto anche negli ultimi mesi. I giochi PS Plus Extra e Premium saranno poi disponibili per il download a partire da martedì 19 marzo.

Nel frattempo scopriamo quali sono i giochi che abbandonano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a marzo 2024:

Civilization VI

Tchia

Ghostwire Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Non c'è ancora una data precisa per l'uscita dal catalogo di questi titoli ma presumibilmente non saranno più disponibili dal 19 marzo, in contemporanea con l'arrivo dei nuovi giochi del mese. Se volete riscattarli dunque approfittatene perché resteranno disponibili ancora per pochi giorni prima di essere rimossi definitivamente dal servizio in abbonamento di Sony.