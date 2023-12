PlayStation Plus Extra Premium: annuncio dei nuovi giochi questa settimana, data e ora

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023 sono disponibili da qualche giorno per il download ma è già tempo di pensare ai giochi Extra e Premium dell'ultimo mese dell'anno, che verranno annunciati a brevissimo.

Nello specifico, Sony annuncerà i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023 nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai ampiamente consolidato e che solo raramente subisce modifiche.

I giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 19 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie di fine anno. Non ci sono ancora dettagli, leak o anticipazioni sui giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre 2023 ma non è escluso che nelle prossime ore i "soliti" insider possano scatenarsi svelando prima del previsto la lista dei nuovi giochi in arrivo.

Intanto sappiamo già però quali giochi PlayStation Plus lasciano il catalogo a gennaio 2024: It Takes Two (PS4, PS5), Devil May Cry 5 (PS4), Devil May Cry 5 Special Edition (PS5), SnowRunner (PS4, PS5), JETT The Far Shore + Given Time (PS4, PS5), OMNO (PS4), Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition (PS4), The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4) e Mitsurugi Kamui Hikae (PS4).

E non dimenticate che a fine mese Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024.