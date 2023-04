PlayStation Plus Extra e Premium: annuncio questa settimana, e se ci fosse Burning Shores?

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi per i due tier superiori di PS Plus mercoledì 12 aprile alle 17:30 (ora italiana) per poi renderli disponibili la settimana successiva.

A fonte di un annuncio previsto per il 12 aprile, gli abbonati potranno scaricare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium da martedì 18 aprile e questa data ha acceso un campanello d'allarme in alcuni giocatori: e se Sony avesse deciso di offrire Horizon Forbidden West Burning Shores su PlayStation Plus?

Burning Shores è la prima attesa espansione di Horizon Forbidden West in uscita su PlayStation 5 (ma non su PS4) il 19 aprile, ovvero un giorno dopo la disponibilità dei nuovi giochi Plus Extra e Premium. E chissà che la mossa di aggiungere Horizon Forbidden West su PlayStation Plus a febbraio non servisse proprio per aumentare la base installata in vista della pubblicazione del DLC nel catalogo.

Attenzione, è bene chiarire come questa sia una semplice ipotesi, una speculazione nata nell'ambito delle community online e che ha preso piede su social e forum, non si tratta quindi di un leak o di un rumor, ma di una semplice speculazione, unita probabilmente alla speranza e al desiderio di molti giocatori che questo scenario possa realizzarsi.

A nostro avviso però le possibilità che un DLC premium venduto a 19.99 euro possa essere incluso al day one su PlayStation Plus sono realisticamente molto basse, l'aggiunta di Horizon Forbidden West nel catalogo PS Plus ha sicuramente aiutato il gioco ad aumentare la fanbase, allargando il numero di possibili giocatori interessati ad acquistare l'espansione.