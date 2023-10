PlayStation Plus Extra e Premium: annuncio questa settimana, data e ora

Siamo arrivati al momento del mese tanto atteso, ovvero l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023. Manca poco alla data incriminata, nello specifico ne sapremo di più tra pochissimi giorni.

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 è previsto per mercoledì 11 ottobre alle 17:30 ora italiana, a meno di cambiamenti improvvisi e/o imprevisti non comunicati che facciano slittare l'annuncio, anche se questa eventualità appare decisamente improbabile e solo raramente si è verificata, sopratutto in occasione di State of Play o PlayStation Showcase, ma non sembra essere questo il caso.

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium saranno poi disponibili per il download a partire dalla tarda mattinata di martedì 17 ottobre in Italia. Non ci sono ancora leak o anticipazioni ma uno dei nuovi giochi potrebbe essere The Last of Us 2 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium almeno stando ad un banner pubblicitario, seguendo un iter già messo in pratica per Ratchet & Clank Rift Apart o Horizon Forbidden West, giunti su PlayStation Plus dopo essere comparsi nel materiale promozionale di Sony.

Intanto sono disponibili per il download i giochi PlayStation Plus Essential di ottobre tra cui The Callisto Protocol, Weird West e Farming Simulator 22.