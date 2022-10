PlayStation Plus Extra e Premium: arrivano oggi i nuovi giochi gratis di ottobre 2022

A partire da martedì 18 ottobre sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022, una lineup che comprende tantissimi titoli per PS4 e PS5 oltre a titoli classici per le precedenti console di casa Sony. Siete pronti per la lista completa?

Tra i nuovi giochi PS Plus Premium ed Extra di ottobre 2022 troviamo Assassin's Creed 3, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, GTA Vice City Definitive Edition, Inside, The Medium e Naruto to Boruto Shinobi Striker, senza dimenticare Dragon Quest Builders e Dragon Quest Heroes.

PlayStation Plus Extra e Premium ottobre 2022

GTA Vice City Definitive Edition

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Chronicles China, India, Russia

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Inside

The Medium

Naruto to Boruto Shinobi Striker

Hohokum

PlayStation Plus Premium - Giochi Classici ottobre 2022

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Ultra Street Fighter 4

Castlevania Lords Of Shadow

Limbo

Everyday Shooter

Su Everyeye.it vi sveliamo anche quanto pesano i giochi PlayStation Plus di ottobre 2022 oltre alle previsioni sui giochi PlayStation Plus per PS4 e PS5 di novembre 2022, i nuovi giochi gratis per gli abbonati PS Plus verranno annunciati l'ultimo mercoledì di ottobre, l'attesa non si prospetta dunque particolarmente lunga.