PlayStation Plus Extra e Premium: atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis

Come preannunciato, è atteso per questa settimana l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di dicembre e il giorno è finalmente arrivato, con il reveal di Sony che dovrebbe tenersi oggi alle 17:30 ora italiana.

Utilizziamo il condizionale perché PlayStation non ha fornito una data precisa, ma basandosi sulle comunicazioni dei mesi scorsi, mercoledì 14 dicembre sembra essere il giorno giusto per annunciare i giochi di dicembre per gli abbonati PlayStation Plus dei due livelli superiori, ovvero Extra e Premium.

Sappiamo che Assassin's Creed Valhalla abbandona PlayStation Plus, a partire dal 20 dicembre il gioco Ubisoft non sarà più disponibile nel catalogo PS Plus Extra e Premium, non ci sono invece ancora rumor, leak o speculazioni di alcun tipo riguardo i nuovi giochi del mese, non ci resta dunque che attendere la seconda metà del pomeriggio per saperne di più.

Sono invece disponibili i giochi PlayStation Plus Essentials di dicembre, la lineup del mese include Biomutant, Divine Knockout Ultimate Ultimate e Mass Effect Legendary Edition. Tre giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli appassionati dei rispettivi generi, in particolare Mass Effect Legendary Edition permette di rivivere l'epopea della saga Sci-Fi di BioWare grazie all'inclusione di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC e le espansioni.