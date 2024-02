PlayStation Plus Extra e Premium: data e ora dell'annuncio dei nuovi giochi di febbraio

La scorsa settimana, Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 che include Foamstars, Steelrising e Rolledrome, mentre a breve verranno svelati anche i nuovi giochi del catalogo Extra e Premium di questo mese.

Nello specifico, i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024 verranno annunciati questa settimana e più precisamente mercoledì 14 febbraio alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti, imprevisti o modifiche alla roadmap comunicativa dell'azienda.

I giochi saranno poi disponibili per il download su PS5 e PS4 da martedì 20 febbraio. Al momento non ci sono rumor o leak sui nuovi giochi in arrivo ma vi ricordiamo che gli abbonati PlayStation Plus Premium possono ora provare per un periodo limitato le versioni complete di Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2.

Gli abbonati PlayStation Plus di qualsiasi livello possono ora scaricare gratis il pacchetto VOLPE Immersion Bundle per The Finals che include un ciondolo, uno spray e le skin per lanciafiamme, pistola, spada, fucile a pompa, torretta e scudo.

E' ora attiva anche la promozione San Valentino PlayStation Plus che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto di controller e accessori per PlayStation tramite il canale PlayStation Direct, la promozione è valida solamente per pochi giorni in occasione della festa degli innamorati.