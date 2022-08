PlayStation Plus Extra e Premium: da Deathloop ai giochi Classici, le novità di settembre

Contestualmente all'annuncio dei giochi PS Plus gratis di settembre, arriva a sorpresa anche l'elenco dei tanti titoli che entreranno presto a far parte del catalogo dei videogiochi fruibili dagli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium su PS4 e PS5.

Dalle colonne del PlayStation Blog, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment pubblicano la lunga lista dei nuovi arrivi nel Game Catalog digitale degli iscritti ai tier Extra e Premium del nuovo PlayStation Plus.

L'elenco si apre con l'annuncio dell'imminente approdo su PS Plus Extra e Premium di Deathloop, il nuovo gioco di Arkane (gli autori della serie di Dishonored), come pure di Watch Dogs 2, di Dragon Ball Xenoverse 2 e di tanti altri titoli. Eccovi la lista completa:

PS Plus Extra e Premium - giochi disponibili dal 20 settembre 2022

Deathloop - PS5

Assassin’s Creed Origins - PS4

Watch Dogs 2 - PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 - PS4

Spiritfarer: Farewell Edition - PS4

Chicory: A Colorful Tale - PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 - PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX - PS4, PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show - PS4

Rayman Legends - PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition - PS4

PlayStation Plus Premium - giochi Classici disponibili dal 20 settembre

Syphon Filter 2 - PS1

The Sly Collection - PS3

Sly Cooper: Thieves in Time - PS3

Bentley’s Hackpack - PS3

Toy Story 3 - PSP

Kingdom of Paradise - PSP

