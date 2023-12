PlayStation Plus Extra e Premium: ora disponibili i nuovi giochi di dicembre 2023

Ci siamo: i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023 sono ora disponibili per tutti gli abbonati ai servizi Sony. Si tratta di un elenco di novità piuttosto ricco dato che sono ben 19 i titoli pronti per essere giocati senza costi aggiuntivi su PlayStation 5 e PS4.

Tra tutti spicca in particolare Grand Theft Auto V, il gioco di punta della nuova selezione messa a disposizione dal colosso nipponico. Con il trailer di GTA 6 che continua a macinare record, rigiocare l'episodio precedente potrebbe essere una buona idea per ingannare l'attesa ancora piuttosto lunga che ci separa dal suo successore. Non solo GTA comunque, dato che c'è ampio spazio anche per classici come Mega Man e produzioni interessanti quali Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Prodeus e Shadowrun. Ricordiamo di seguito i giochi di dicembre 2023 per PlayStation Plus Premium ed Extra:

Extra e Premium

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin - PS4, PS5

Grand Theft Auto V - PS4, PS5

MotoGP 23 - PS4, PS5

Shadowrun Returns - PS4, PS5

Shadowrun Dragonfall Director’s Cut - PS4, PS5

Metal Hellsinger - PS4, PS5

Shadowrun Hong Kong Extended Edition - PS4, PS5

Tinykin - PS4, PS5

Prodeus - PS4, PS5

Salt and Sacrifice - PS4, PS5

Moonscars - PS4, PS5

Gigabash - PS4, PS5

Grime - PS4, PS5

Mega Man 11 - PS4

Solo Premium

Mega Man Legacy Collection - PS4

Mega Man Legacy Collection 2 - PS4

Thrillville - PS4, PS5

Thrillville Off the Rails - PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command - PS4, PS5

Non c'è che dire: il Natale 2023 si appresta a regalare tantissimo divertimento con una selezione di novità non solo nutrita, ma anche ricca di qualità.