PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili da oggi i nuovi giochi di aprile 2024

Ci siamo, i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024 sono ora disponibili per tutti gli abbonati ai servizi Sony, pronti a godersi senza costi aggiuntivi ulteriori produzioni PlayStation 5 e >PS4 tra nomi attuali e classici del passato.

Per quanto riguarda i giochi disponibili soltanto per gli iscritti a Premium, MediEvil guida il trittico di nuove disponibilità composto anche da Alone in the Dark The New Nightmare e Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire, tutti giochi che fecero furore all'epoca della loro pubblicazione sulla prima PlayStation. Di seguito, invece, ricordiamo tutti i giochi di aprile 2024 ora disponibili su PS Plus Premium ed Extra.

Animal Well - PS5

Construction Simulator - PS5 e PS4

Dave The Diver - PS5 e PS4

Deliver Us Mars - PS5 e PS4

LEGO Marvel's Avengers - PS4 (retrocompatibile su PS5)

LEGO Ninjago Movie Videogame - PS4 (retrocompatibile su PS5)

Miasma Crhonicles - PS5

Nour Play With Your Food - PS5 e PS4

Oddballers - PS4 (retrocompatibile su PS5)

Raji An Ancient Epic - PS5 e PS4

Stray Blade - PS5

The Crew 2 - PS4 (retrocompatibile su PS5)

Tales of Kenzera ZAU - PS5

Ricordiamo infine che sono ancora disponibili per il download gratuito i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024 guidati da Immortals of Aveum.

