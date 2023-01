PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili da oggi i nuovi giochi gratis di gennaio

Come annunciato la scorsa settimana, a partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Premium e Extra di gennaio 2023, si tratta di ben 13 giochi scaricabili dagli abbonati ai due livelli superiori di PlayStation Plus.

Nello specifico gli abbonati Extra possono scaricare giochi come Back 4 Blood, Devil May Cry V Special Edition, Erica e Dragon Ball FighterZ, ai quali si aggiungono i classici PS1 per gli abbonati Premium come Syphon Filter 3 e Hot Shots Golf 2.

PlayStation Plus Extra gennaio 2023

Back 4 Blood

Erica

Jett The Far Shore

Just Cause 4 Reloaded

Life Is Strange

Life Is Strange Before the Storm

Omno

Devil May Cry V Special Edition

Devil May Cry V

Dragon Ball FighterZ

PlayStation Plus Premium gennaio 2023

Syphon Filter 3

Hot Shots Golf 2

Star Wars Demolition

Gli abbonati Premium possono scaricare gratis la demo di The Last of Us Parte 1, una buona occasione per provare la riedizione del primo gioco della serie The Last of Us, in contemporanea con l'arrivo dello show TV su Sky Atlantic e NOW.

Inizialmente, Sony aveva annunciato Sayonara Wild Hearts tra i giochi PlayStation Plus di gennaio ma si è trattato di un errore in fase di comunicazione e dunque l'acclamato gioco indipendente non è disponibile nella lineup Extra e Premium di questo mese.