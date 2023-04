PlayStation Plus Extra e Premium: Doom Eternal e Kena arrivano oggi

A partire da oggi nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023 sono disponibili per il download su PS4 e PS5, ecco la lista completa dei titoli che si aggiungono al catalogo per gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus.

Questo mese è davvero pieno di sorprese e il catalogo Extra e Premium si arricchisce con giochi come Wolfenstein II The New Colossus, DOOM Eternal, Kena Bridge of Spirits e Dishonored Definitive Edition, solamente per citarne alcuni.

PlayStation Plus Extra Premium giochi di aprile

Kena Bridge of Spirits PS4 e PS5 - 25 GB

Doom Eternal PS4 e PS5 - 80 GB

Monster Boy and the Cursed Kingdom PS4 e PS5 - 2 GB

The Evil Within PS4 - 50 GB

Paradise Killer PS4 e PS5 - 5 GB

Wolfenstein The Old Blood PS4 - 38 GB

Bassmaster Fishing PS4 e PS5 - 21 GB

Dishonored Definitive Edition PS4 (PlayStation Plus Premium) - 63 GB

Doom 64 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 1.5 GB

Doom 3 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 11 GB

Riders Republic PS4 e PS5 - 20 GB

Wolfenstein II The New Colossus PS4 - 55 GB

Doom 1993 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 890 MB

Doom II PS4 (PlayStation Plus Premium) - 890 MB

Slay the Spire PS4 - 1 GB

Ricordatevi che a maggio ben 32 giochi lasciano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, tra questi troviamo Kona, Chronos Before the Ashes, Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, Virginia, Last Day of June, Kingdom Come Deliverance, Metro Last Light Redux, Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition e Mighty No. 9.