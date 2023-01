PlayStation Plus Extra e Premium: c'è Devil May Cry 5 SE tra i giochi gratis di gennaio!

Con l'offerta in scadenza sullo sconto fino al 40% su PS Plus, i curatori del PlayStation Blog stilano l'elenco dei videogiochi in procinto di approdare nel Catalogo digitale degli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.

La lista condivisa dai gestori del blog ufficiale di SIE testimonia l'impegno profuso dal colosso tecnologico giapponese nel migliorare e arricchire costantemente la ludoteca digitale dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati ai tier più elevati di PlayStation Plus.

A partire dalla giornata di martedì 17 gennaio, tutti gli iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium potranno accedere su PS4 e PlayStation 5 a Back 4 Blood, Dragon Ball FighterZ, Life is Strange Before the Storm, Devil May Cry 5 Special Edition e a tanti altri titoli. Eccovi l'elenco completo dei nuovi giochi in arrivo nel Catalogo di PS Plus Extra e Premium:

Back 4 Blood - PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ - PS4

Devil May Cry 5 Special Edition - PS4, PS5

Life is Strange: Before the Storm - PS4

Life is Strange - PS4

Sayonara Wild Hearts - PS4

Jett: The Far Shore - PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded - PS4, PS5

Just Cause 4 - PS4

Omno - PS4

Erica - PS4

PlayStation Premium - Classics

Syphon Filter 3 - PS1

Star Wars Demolition - PS1

Hot Shots Golf 2 - PS1

Cosa ne pensate dei nuovi giochi di gennaio 2023 su PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere il nostro speciale sui giochi di gennaio su PS Plus Essential.