PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio: annuncio imminente, ecco la data

Non manca molto all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023, tra pochi giorni Sony svelerà ufficialmente i giochi riservati ai due tier superiori di PS Plus. Ecco la data da tenere d'occhio.

I nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di febbraio verranno annunciati mercoledì 15 febbraio alle 17:30 ora italiana, a meno di imprevisti e/o cambiamenti improvvisi non comunicati da Sony. I giochi saranno poi disponibili per il download dal primo martedì successivo, ovvero dal 21 febbraio. Secondo alcuni rumor, Syphon Filter Dark Mirror arriverà presto su PlayStation Plus Premium e chissà che non possa essere proprio uno dei giochi in arrivo a fine febbraio.

Il 15 febbraio inoltre tanti giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus, tra cui Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition, Metro Exodus, Rad Rodgers, ABC Murders, Sine Mora EX e Saints Row The Third Remastered, ecco la lista completa:

ABC Murders

Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition

Metro Exodus

Skydrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales 2

The Turing Test

Whispering Willows

Pure Farming 2018

Rad Rodgers

Saints Row The Third Remastered

Sine Mora EX

Nel frattempo, gli abbonati PlayStation Plus Premium possono scaricare gratis la demo di Tactics Ogre Reborn su PlayStation 4 e PlayStation 5, così da poter provare con mano lo strategico targato Square Enix uscito lo scorso autunno.