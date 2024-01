PlayStation Plus Extra Premium di gennaio: annuncio imminente, data e ora

Ci avviciniamo a grandi passi verso l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2024, previsto da Sony per questa settimana: ecco data e orario da segnare sul calendario.

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2024 è atteso per mercoledì 10 gennaio alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambi di programma o imprevisti che però non dovrebbero verificarsi, dal momento che non ci sono eventi come State of Play o PlayStation Showcase in programma in questi primi giorni di gennaio.

Tra pochi giorni dunque ne sapremo di più, al momento infatti non sono trapelati i nomi dei giochi che si aggiungeranno al catalogo Extra e Premium dunque dobbiamo necessariamente aspettare l'annuncio ufficiale di Sony o qualche leak dei "soliti" insider a ridosso dell'annuncio ufficiale.

Sappiamo invece quali giochi usciranno dal catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio 2024: il primo mese dell'anno gli abbonati dovranno dire addio a titoli di grande spessore come It Takes Two, Devil May Cry V e Devil May Cry V Special Edition, SnowRunner, JETT The Far Shore + Given Time, OMNO, Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition, The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories e Mitsurugi Kamui Hikae.