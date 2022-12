PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi abbandonano il catalogo a gennaio?

Ben 20 nuovi giochi sono arrivati su PlayStation Plus Premium ed Extra a dicembre, adesso possiamo inoltre rivelarvi i giochi che abbandoneranno il catalogo duramente il mese di gennaio 2023.

A partire dal 17 gennaio 2023 dieci giochi lasceranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium e non saranno più disponibili per il download, tra questi troviamo Bound by Flame, Leo's Fortune, Seasons After Fall, Space Hulk Tactics, The Council Complete Season e Masters of Anima.

PlayStation Plus Premium Extra: giochi in uscita a gennaio

Bound by Flame

Electronic Super Joy

Enigmatis The Ghosts of Maple Creek

Leo's Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness The Lightning Kingdom

Space Hulk Tactics

The Council Complete Season

The Last Tinker City of Colors

A fine mese Sony annuncerà anche i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials di gennaio 2023, l'annuncio è previsto per l'ultimo mercoledì di dicembre, i giochi saranno poi disponibili dal primo martedì di gennaio. Vi ricordiamo inoltre che il 3 gennaio gli abbonati Extra e Premium potranno aggiungere alla propria libreria anche WWE 2K22.

Tra i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre troviamo Far Cry 5, Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, Mortal Shell, Judgment, Yakuza Like A Dragon, Yakuza 6 The Song of Life, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.