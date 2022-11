PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi abbandonano il catalogo a novembre?

Sony non ha ancora annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2022, possiamo già dirvi però quali sono quei titoli per PS4 e PS5 che abbandoneranno il catalogo a partire dal 15 novembre 2022 e che non saranno dunque più disponibili per gli abbonati.

Dal 15 novembre verranno rimossi i seguenti giochi: Mafia Definitive Edition, Mafia II Definitive Edition, Mafia III Definitive Edition, Ride 4 e MXGP 2021 The Official Motocross Videogame. Si tratta dunque dell'intera trilogia rimasterizzata di Mafia e di due giochi di corse targati Milestone, questi ultimi probabilmente rimossi per problemi legati alle licenze e ai diritti di utilizzo di nomi e loghi delle motociclette.

Sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essentials di novembre 2022, questo mese gli abbonati al profilo base (e di conseguenza Premium ed Extra) possono scaricare gratis Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies, tre titoli molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi. Questi giochi saranno disponibili fino al 5 dicembre compreso, a metà novembre Sony annuncerà i giochi per gli abbonati Premium ed Extra.

Ecco invece l'elenco di tutti i giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra disponibili per gli abbonati, elenco aggiornato a novembre 2022.