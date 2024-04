PlayStation Plus Extra e Premium: quali sono i nuovi giochi di aprile 2024?

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024 è atteso per mercoledì 10 aprile, tuttavia ci sono già delle conferme e due giochi sono stati annunciati, oltre a due prove gratuite per gli abbonati al tier più alto. Facciamo chiarezza.

Dal 16 aprile gli abbonati Extra e Premium possono scaricare gratis Dave The Diver per PS4 e PS5, fenomeno da tre milioni di download su PC il gioco arriverà proprio il 16 aprile sulle console Sony e sarà dunque disponibile dal day one. Dal 23 aprile arriva invece su PlayStation Plus Tales of Kenzera ZAU, nuovo gioco della collana EA Original scaricabile anche in questo caso sin dal day one.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium aprile 2024

Dave The Diver - 16 aprile

Tales of Kenzera ZAU - 23 aprile

Chiaramente questa lista non è definitiva e gli altri giochi in arrivo questo mese li scopriremo il 10 aprile, quando Sony annuncerà le novità PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024.

Le novità però non finiscono qui perché Sony ha già annunciato due prove gratis per gli abbonati PlayStation Plus Premium, i quali potranno mettere le mani sulle versioni complete di Dakar Desert Rally e Persona 5 Tactica, giocabili per un periodo di tempo limitato.

Sono poi ora disponibili per il download i giochi PlayStation Plus Essential di aprile, tra questi troviamo Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul The Hero Slayer.

