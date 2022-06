PlayStation Plus Extra e Premium: 7 giochi hanno già una data di scadenza

Il nuovo PlayStation Plus, con i suoi tier Essential, Extra e Premium adatti a tutte le esigenze (e a tutte le tasche), è disponibile da giovedì 23 giugno, eppure alcuni dei giochi del catalogo già presentano una data di scadenza.

A chi non si fosse ancora informato al riguardo, specifichiamo che il piano Essential corrisponde all'abbonamento PlayStation Plus storico, senza alcuna variazione di sorta. Il tier Extra, dal canto suo, include anche un catalogo di giochi PS4 e PS5, mentre il Premium offre in aggiunta anche i classici per PS1, PS2, PSP e PS3. I cataloghi di Extra e Premium sono in continuo mutamento: esattamente come Xbox Game Pass, accolgono periodicamente nuovi giochi e di tanto in tanto lasciano andare quelli in scadenza.

Ebbene, come fatto notare dai colleghi inglesi di Eurogamer.net, il nuovo PlayStation Plus ha esordito in Europa già provvisto di una sezione "Last chance to play", ossia dedicata ai giochi destinati ad essere rimossi a breve. Sono due quelli elencati al momento: Shadow Warrior 3 per PS4 verrà rimosso da Extra e Premium il 5 luglio, mentre Syberia per PS3 abbandonerà Premium il 19 luglio. Spulciando per bene il catalogo, Eurogamer ha trovato anche altri giochi già provvisti di una data di scadenza, tra cui nomi importanti come NBA 2K22 e Red Dead Redemption 2. Per dovere di chiarezza, a seguire trovate la lista dei giochi di PlayStation Plus Extra e/o Premium già dotati di una data di scadenza.

PlayStation Plus Extra e Premium | I giochi in scadenza

PlayStation Plus Extra e Premium

Shadow Warrior 3 - 5 luglio 2022

NBA 2K22 - 31 agosto 2022

WRC 10 - 31 agosto 2022

Red Dead Redemption 2 - 20 settembre 2022

PlayStation Plus Premium

Syberia (PS3) - 19 luglio 2022

Red Dead Redemption (PS3) - 17 ottobre 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare (PS3) - 17 ottobre 2022

Abbonato avvisato, mezzo salvato. Portateli a termine prima che vengano rimossi dai cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium.