PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi escono dal catalogo a maggio? Sono ben 32

Come annunciato da Sony, Marvel's Spider-Man lascerà il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a maggio ma in realtà la lista è ben più corposa e include un totale di 32 giochi non più disponibili per gli abbonati a partire dal 16 maggio 2023.

Tra i giochi destinati ad abbandonare il catalogo giochi tra poche settimane troviamo tra gli altri Mighty No. 9, Homefront The Revolution, Shenmue III, Metro Last Light Redux, Last Day of June e Deadlight Director's Cut, ecco l'elenco completo.

PlayStation Plus Extra Premium: giochi rimossi da maggio

Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 Total Insanity

Deadlight Director's Cut

Homefront The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

NBA 2K Playgrounds 2

Shenmue III

This War of Mine The Little Ones

Metro Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos Before the Ashes

Pathfinder Kingmaker Definitive Edition

Inoltre dal 9 maggio scomparirà anche la PlayStation Plus Collection per PS5, raccolta che include ben 19 giochi usciti su PS4 tra cui Fallout 4, Final Fantasy XV, Uncharted 4 Fine di un Ladro e tanti altri titoli first e third party.