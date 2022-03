PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi sono inclusi nel nuovo abbonamento?

Il nuovo abbonamento PlayStation Plus è pensato per offrire l'accesso ad una vasta selezione di giochi per PSP, PS1, PS2, PS3, PS4 e PS5, non ci saranno i giochi al day one stile Xbox Game Pass ma l'offerta includerà oltre 700 giochi per tutte le principali console Sony.

Ma quali sono i giochi inclusi nel nuovo PlayStation Plus? Per il momento, Sony ha confermato i seguenti titoli disponibili al lancio del servizio a partire dal mese di giugno 2022.

Nuovi giochi PlayStation Plus

Death Stranding

God of War

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal

PlayStation Plus ospiterà anche giochi di publisher terze parti come confermato da Jim Ryan, Sony sta lavorando per chiudere accordi con i principali editori e sviluppatori indipendenti. PlayStation Plus non avrà giochi nuovi al lancio come Xbox Game Pass ma il catalogo dei titoli disponibili sarà in continua espansione, inoltre gli abbonati PlayStation Plus Premium (16.99 euro al mese) potranno accedere anche ad una selezione di demo, versioni di prova di giochi completi come accade ad esempio su EA Play.

Il catalogo giochi deve ancora essere finalizzato e Sony fa sapere che maggiori dettagli verranno condivisi più avanti prima del lancio di PlayStation Plus, il nuovo abbonamento sarà disponibile da giugno 2022 in Asia, Europa e Stati Uniti.