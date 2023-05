PlayStation Plus Extra e Premium: giochi di maggio disponibili su PS5 e PS4

Si aggiorna il catalogo giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023, a partire da oggi i nuovi giochi per gli abbonati sono disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Rispetto al momento dell'annuncio, Sony ha rimosso Soundfall dai giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio, il gioco non è più disponibile nella lineup europea, così come Story of Seasons Friends of Mineral Town per PS4, probabilmente annunciato per errore.

PlayStation Plus Extra Premium Maggio 2023

Ratchet & Clank Rift Apart PS5

Humanity PS4 e PS5

Watch Dogs Legion PS4, PS5

Dishonored 2 PS4

Bus Simulator 21 Next Stop PS4 e PS5

The Evil Within 2 PS4

Wolfenstein Youngblood PS4

Thymesia PS5

Rain World PS4

Lake PS4, PS5

Conan Exiles PS4

Rune Factory 4 Special PS4

Dishonored La Morte dell'Esterno PS4

Sakuna Of Rice and Ruin PS4

Tomb Raider Definitive Edition PS4

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration PS4

Shadow of the Tomb Raider PS4

Syphon Filter Logan’s Shadow PS4 e PS5 Premium

Blade Dancer Lineage of Light PS4 e PS5 Premium

Pursuit Force PS4, PS5 Premium

Ghostbusters The Video Game Remastered PS4 Premium

Nel frattempo, ecco le previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023, con Far Cry 6, Little Nightmares 2 e Tiny Tina's Wonderlands. Ci avremo preso? Lo scopriremo alla fine di questo mese, quando Sony annuncerà i nuovi giochi PS Plus Essential.